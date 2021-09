Ngày 6.9 có 12.477 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại 39 tỉnh, thành

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 624 ca.

Cụ thể, TP.HCM tăng 896 ca, Bình Dương giảm 1.346 ca, Đồng Nai giảm 372 ca, Long An tăng 101 ca, Tiền Giang tăng 101 ca.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 536.788 ca nhiễm. Tỷ lệ hiện ở mức 5.457 ca/1 triệu dân (đứng thứ 159/222 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay có 532.490 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (298.683 bệnh nhân đã khỏi bệnh).

5 tỉnh, thành ghi nhận số mắc cao là: TP.HCM 258.536 ca, Bình Dương 134.627 ca, Đồng Nai 29.420 ca, Long An 25.942 ca và Tiền Giang 10.805 ca.

Về điều trị, Bộ Y tế cho biết,hôm nay thêm 9.730 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; 301.457 số ca được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay.

Về các ca tử vong, trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế báo cáo, ghi nhận 311 ca.

Trong đó, tại TP.HCM 233 ca, Bình Dương 39 ca, Khánh Hòa 7 ca, Đồng Nai 6 ca, Long An và Tiền Giang mỗi tỉnh ghi nhận 5 ca, Kiên Giang 3 ca.

Các tỉnh: Đồng Tháp, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bình Định mỗi tỉnh ghi nhận 2 ca; Hà Nội, Vĩnh Long và Tây Ninh mỗi tỉnh ghi nhận 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam rừ đầu dịch đến nay là 13.385 ca (chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc) và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).