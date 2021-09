Ngày đầu tiên Đội SOS hỗ trợ người dân TP.HCM qua ứng dụng An sinh

Hôm qua (7.9) là ngày đầu tiên Đội SOS của Trung tâm an sinh TP.HCM giao các túi an sinh là nhu yếu phẩm cho người dân cần hỗ trợ cấp bách thông qua ứng dụng An sinh.

Các tình nguyện viên tập kết tại kho hàng ở Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), cùng thao tác trên ứng dụng THU DUYÊN

Theo đó, Đội SOS đã giao khoảng 300 đơn hàng tại Q.Bình Tân và H.Bình Chánh. Tình nguyện viên giao hàng sẽ kiểm tra thông tin người đăng ký túi an sinh gồm số điện thoại, CMND/CCCD. Sau khi giao hàng, tình nguyện viên sẽ chụp ảnh giấy CMND/CCCD cùng 1 tấm hình người dân nhận túi an sinh và tải lên hệ thống ứng dụng An sinh.

Chi tiết đơn hàng trên ứng dụng An sinh THU DUYÊN

Các tình nguyện viên Đội SOS giao khoảng 300 đơn hàng tại Q.Bình Tân và H.Bình Chánh ngày 7.9 THU DUYÊN

Trung tâm an sinh TP.HCM cho biết, người dân có thể tải ứng dụng An sinh trên Google Play và App Store tại website: https://ansinh.tphcm.gov.vn/ để đăng ký nhận túi an sinh.

Người dân khó khăn nhận nhu yếu phẩm qua ứng dụng An sinh THU DUYÊN

Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, hệ thống sẽ kiểm tra người dân có từng nhận được túi an sinh trong vòng 14 ngày chưa. Nếu chưa nhận, ứng dụng sẽ tự động chuyển yêu cầu qua “Hệ thống An sinh” để xử lý. Dựa trên danh sách các hộ cần hỗ trợ , hệ thống sẽ kiểm tra trường hợp của người dân chưa nhận hỗ trợ đã từng được chính quyền phường/xã xác minh chưa. Nếu chưa, sẽ tổ chức xác minh yêu cầu và cập nhật vào hệ thống để giao hàng.

Nếu có thắc mắc vấn đề liên quan đến kỹ thuật cài đặt, sử dụng ứng dụng An sinh, người dân có thể nhắn tin qua fanpage An sinh xã hội TP.HCM (facebook.com/ansinhxahoitphochiminh) hoặc liên hệ hotline 1900633996 để được hướng dẫn, giải đáp.

Bản tin Covid-19 ngày 7.9: Cả nước 14.208 ca | Nhiều địa phương phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội