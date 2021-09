TP.HCM: Cấp thêm 100 đến 300 giấy đi đường cho mỗi quận, huyện, TP.Thủ Đức

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội và yêu cầu thực tiễn công tác phỏng chống dịch bệnh, gắn với thực hiện công tác an sinh, an toàn. Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung.