Từ 6.9 giấy đi đường tự động gia hạn hiệu lực nếu TP.HCM tiếp tục giãn cách

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân sẽ không đổi giấy đi đường để tránh phiền phức.

Tai nạn giao thông giảm sâu dịp 2.9 do giãn cách xã hội chống Covid-19

Cũng theo ông Hà, thời gian tới, các đơn vị sẽ khống chế được dịch bệnh, TP sẽ có các phương án sản xuất kinh doanh để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế và đời sống của người dân. Vì vậy Công an TP.HCM đã tính đến các giải pháp để đến khi TP đặt ra các tiêu chí an toàn thì áp dụng kịp thời.

Ông Hà cho hay, Công an TP.HCM cùng sở ban ngành TP đang cập nhật các dữ liệu về tiêm ngừa vắc xin, bệnh nhân F0, các trường hợp được cấp giấy đi đường…vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Việc cập nhật, nhằm mục đích khi TP đặt ra các điều kiện an toàn với đối tượng nào, diện nào được lưu thông thì Công an TP sẽ quản lý được, thông qua mã QR.

Có hiện tượng nhân viên y tế bỏ việc khi dịch Covid-19 đang phức tạp

Về trường hợp luật sư không thuộc đối tượng ra đường, có ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện nay các luật sư không nằm trong đối tượng cấp giấy đi đường nhưng Ban lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo đến các cơ quan tố tụng trên địa bàn TP, rằng, "đối với từng vụ việc cụ thể, khi có nhu cầu bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị can, người tạm giam, thì Cơ quan điều tra có trách nhiệm báo cáo về Công an TP.HCM để công an TP cấp giấy đi đường trong phạm vi thời gian nhất định".