Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM đang xây dựng mức hỗ trợ Covid-19 mới sau ngày 15.9

Tổng quan các gói hỗ trợ tại TP.HCM Từ đợt dịch thứ 4, TP.HCM đã ban hành Công văn 2209 ngày 1.7, triển khai gói hỗ trợ đợt 1 với 6 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM, gồm: hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế , tham gia công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ lao động tự do; hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động; hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống. Sau đó, ngày 28.7, TP.HCM ban hành Công văn 2512 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ , trong đó bổ sung thêm một số đối tượng được hỗ trợ như công chức làm nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch ... Ngày 6.8, TP.HCM ban hành Công văn 2627 triển khai gói hỗ trợ đợt 2 cho lao động tự do theo Nghị quyết 09 và bổ sung thêm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động nghèo. Ngày 22.8, TP.HCM ban hành Công văn 2799 bổ sung số lượng lao động tự do dự kiến đợt 2 và phát sinh đợt 1; bổ sung số lượng hộ lao động nghèo. Ngày 23.8, TP.HCM điều chỉnh cụm từ 'hộ lao động nghèo' thành 'hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19' để mở rộng hỗ trợ. Gần đầy nhất, Sở LĐ-TB-XH có tờ trình gói thứ “2+” với tổng kinh phí dự kiến hơn 9.200 tỉ đồng, trong đó, ngoài bổ sung số lượng lao động tự do (dự kiến là 1.107.554 lượt người); hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân lao động khó khăn (53.901 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 4,8 triệu người dân lao động khó khăn) còn đề xuất bổ sung đối tượng hỗ trợ là đối tượng bảo trợ xã hội, người có công (dự kiến có gần 158.000 người).