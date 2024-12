Tiền Giang: Mạo danh trưởng công an huyện lừa đảo tiền tỉ

Ngày 22.12, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp Công an H.Cái Bè điều tra hoạt động của nhóm tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Trước đó, một người dân ở xã Tân Thanh (H.Cái Bè, Tiền Giang) trình báo bị lừa mất hơn 2,3 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. Cụ thể, ngày 18.12, nạn nhân nhận cuộc gọi từ nhiều số điện thoại di động đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; trong đó có số 0848.914.788 và tự xưng là "thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng công an H.Cái Bè, Tiền Giang".

Người tự xưng "thượng tá Thông" nói rằng, nạn nhân đã sử dụng số điện thoại di động của mình để đăng nhập vào Facebook và đăng tải các nội dung chống phá Đảng, Nhà nước… nên phải mang căn cước công dân lên gặp "thượng tá Thông".

Tuy nhiên, sau đó người tự xưng nói rằng để tránh mất thời gian, nạn nhân chỉ việc truy cập vào đường link được cung cấp thì sẽ được xác nhận, làm sáng tỏ vụ việc.

Tin lời, nạn nhân truy cập vào đường link thì bị nhóm lừa đảo thực hiện 6 lệnh chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định, các cấp công an khi muốn làm việc với công dân đều phải thông qua công an cấp cơ sở (xã, phường) để gửi thư mời đến làm việc; không bao giờ điện thoại trực tiếp cho người dân để làm việc qua môi trường mạng, đồng thời không có chuyện công an tiết lộ các thông tin có liên quan đến vụ việc, vụ án đang thụ lý... Do đó, người dân không cần phối hợp nếu có người tự xưng công an liên lạc để yêu cầu làm bất cứ việc gì.

Trong lúc lừa đảo, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân tự vào điện thoại của mình để tắt các tính năng bảo vệ phần mềm độc hại. Người dân không truy cập vào bất kỳ đường link nào mà đối tượng lừa đảo cung cấp hoặc tải ứng dụng mà đối tượng yêu cầu. Đặc biệt, không chụp ảnh, ghi hình ở bất cứ hình thức nào khi được yêu cầu, do đây là giai đoạn xác minh nhận diện sinh trắc học của ngân hàng mới có thể chuyển được số tiền trên 10 triệu đồng.

Do đó, nếu người dân lỡ nghe lời cài đặt phần mềm độc hại thì vẫn có thể ngay lập tức thoát tất cả chương trình, gỡ ứng dụng vừa cài đặt và khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại để ngăn chặn khẩn cấp hành vi lừa đảo. Đồng thời, liên hệ ngân hàng để vô hiệu tài khoản tạm thời.

Thời gian gần đây, trên địa bàn 2 tỉnh Long An và Tiền Giang liên tục xuất hiện nhiều vụ lừa đảo công nghệ cao, như: làm giả biên lai chuyển tiền thành công, tự xưng công an để lừa đảo người đứng tên sở hữu ô tô để thay đổi đăng kiểm, đăng ký xe trên VNeID… Công an 2 tỉnh này đã nhiều lần khuyến cáo người dân, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra để xử lý những đối tượng lừa đảo.