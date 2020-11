Nghệ An đề nghị dừng thực hiện Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập

Sáng 26.11, tại cuộc họp thường kỳ, Ban thường vị Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương dừng thực hiện Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập (bao gồm nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và nhiệt điện Quỳnh Lập 2) và đưa dự án này ra khỏi dự thảo Quy hoạch điện VIII.

Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch địa điểm vào năm 2009 trên diện tích quy hoạch 283 ha, quy mô 2.400MW. Dự án được đầu tư theo 2 giai đoạn: nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2.

Ngày 21.7.2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có tính đến năm 2030 thì nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (tổng mức vốn đăng ký khoảng 2,2 tỉ USD, công suất 1.200MW do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư) sẽ vận hành vào năm 2022. Nhà máy này đã động thổ từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An điều hành cuộc họp

Mục tiêu dừng dự án này, theo Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, là do Nghệ An muốn ưu tiên quỹ đất thu hút đầu tư các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng khoa học, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện môi trường để phát triển TX.Hoàng Mai thành đô thị biển, gắn với công nghiệp sạch và du lịch, dịch vụ, thương mại.