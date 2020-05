Nghệ An nắng nóng trên 42 độ C

Trong đó, tại Nghệ An, ghi nhận ở H.Quỳ Hợp là 42,2 độ C; ở H.Tương Dương là 42,1 độ C. Tại Hà Tĩnh, nhiệt độ tại H.Hương Khê là 41,6 độ C. Tại Sơn La, H.Mường La có nhiệt độ 41,3 độ C, H.Yên Châu có nhiệt độ 40,5 độ C; tại Mai Châu (Hòa Bình), nhiệt độ 40,6 độ C.

Nhiệt độ trên 40 độ C cũng được ghi nhận xảy ra cục bộ ở các tỉnh Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai.