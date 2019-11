Nghệ sĩ Hồng Tơ ra tòa

Trước đó, ngày 17.4, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã bắt quả tang nghệ sĩ Hồng Tơ cùng với Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ kỷ niệm (quán này do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ ).

Công an thu giữ 14,5 triệu đồng tiền đánh bạc cùng nhiều tang vật như 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng. Do vụ án có liên quan đến người nước ngoài nên Công an Q.Tân Phú chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra