Nghi can bắn chết 2 người ở Nghệ An có biểu hiện bị hoang tưởng

Ngày 2.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ an cho biết, cơ quan này đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ nổ súng sát hại 2 người xảy ra tại xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ án, nhận thấy tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Phạm Thế Tùng , Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng nhiều lực lượng khác trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện phong toả nhà nghi can.

Xác định nghi can gây án rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng, nên các lực lượng đã kiên trì vận động, thuyết phục nghi can bằng nhiều cách để nghi can Phú mở của ra đầu thú.

Vợ cũ và con của nghi can cũng có mặt tại hiện trường để thuyết phục. Khoảng 12 giờ cùng ngày, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSĐT Công an Nghệ An, cùng chị gái của Phú vào nhà tiếp cận được nghi can Phú để thuyết phục. Sau gần 2 giờ đồng hồ kiên trì thuyết phục, đến gần 14 giờ cùng ngày, Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí và đầu hàng.

Nghi can Cao Trọng Phú ẢNH C.AN

Theo cơ quan công an, Cao Trọng Phú khai làm ăn sinh sống tại TP.HCM từ năm 1983 và buôn bán ở Tây Ninh, Campuchia. Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, tình hình dịch bệnh phức tạp nên Phú về quê. Từ khi về Nghệ An, Phú có biểu hiện trầm cảm, luôn lo sợ các đối tượng từ phía Nam trở về sẽ thủ tiêu mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe mình, gọi người đến bắt người trong xe, nhưng trong xe không có người.

Nghi can Phú khai nhận khẩu súng gây án mua từ Campuchia. Lực lượng công an đã thu giữ khẩu súng này, trong súng còn 1 viên đạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lai lịch và quan hệ xã hội của nghi can Phú khá phức tạp. Một số người dân địa phương sống gần nhà nghi can này cho biết, cách đây ít năm, Phú về quê xây căn biệt thự rồi chuyển về đây sinh sống, cưới vợ. Về quê, nghi can này mua, bán đất và sống khá khép kín.

Căn biệt thự của nghi can được xây dựng trên mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông, nằm sâu trong xóm 7, xã Nghi Kim. Xung quanh khu đất là tường rào xây kiên cố, cao khoảng 3 m, phía trên được chằng nhiều vòng thép gai.

Người dân theo dõi vụ vây bắt nghi can Phú ẢNH K.HOAN

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 30.4, Ngô Quang Hưng (42 tuổi, ngụ P.Vinh Tân, TP.Vinh), Đặng Ngọc Anh (65 tuổi, quê TP.Vinh, hiện ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và một người đàn ông khác đi trên xe Jeep đến nhà Phú để hỏi chuyện mua bán đất, Phú mang súng ra bắn nhiều phát khiến ông Hưng và ông Anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phú đóng cửa cố thủ trong nhà nhiều giờ liền, cho đến khi được thuyết phục, ra đầu thú.

Liên quan vụ phá án trên, ngày 1.5, UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng 110 triệu đồng cho các lực lượng phá án vì thành tích xuất sắc, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công nghi phạm Phú, đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt giữ.