Nghi phạm nghiện ma túy vào chùa trộm cắp xe máy

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài, sáng 22.4, Công an TP.Đồng Xoài nhận được tin báo một phật tử tại chùa Thanh Tiến (P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) bị mất trộm xe máy. Vụ trộm này được camera an ninh tại chùa ghi lại toàn bộ.

Sau đó, Công an TP.Đồng Xoài đã điều tra, xác định Triệu Trung Hoàn là nghi phạm gây ra vụ trộm nên triển khai các lực lượng truy bắt và đưa Hoàn về Công an TP.Đồng Xoài để làm việc.

Hoàn tại Cơ quan công an Ảnh: Hoàng Giáp

Tại Cơ quan công an, sau một hồi quanh co, chối tội, Hoàn mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu, Hoàn đã mang xe máy của gia đình đi cầm cố lấy 500.000 đồng để mua ma túy về sử dụng.

Khoảng 8 giờ ngày 22.4, Hoàn vào chùa Thanh Tiến và phát hiện xe Sirius BS 93P1 - 175.56, có sẵn chìa khóa để trên xe nên đã lên xe nổ máy, tẩu thoát.

Chiếc xe tang vật Hoàn lấy trộm về mang đi cầm để chuộc xe đã cầm cố trước đó Ảnh: Hoàng Giáp

Sau đó, Hoàn mang xe Sirius cầm cố được 3 triệu đồng rồi đi chuộc lại xe của mình đã cầm trước đó; mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Sáng 26.4, công an TP.Đồng Xoài đã thu hồi được tang vật là chiếc xe máy, và đang làm thủ tục thẩm định giá, trả lại cho người bị mất.