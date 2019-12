Nghi phạm trộm 200 cây vàng ở Bình Thuận đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng nay (7.12), tổ công tác đặc biệt của Công an Bình Thuận đã bắt được nghi phạm Trần Nguyên Lâm (còn có tên khác là Lê Bảo Nguyên, 29 tuổi, trú Bù Đăng, Bình Phước). Lâm bị xác định là nghi phạm thực hiện vụ trộm “siêu đẳng” lấy mất 200 cây vàng (trị giá 7 tỉ đồng) tại tiệm vàng Hồng Bền, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận là người dẫn đầu tổ công tác, trực tiếp ra TP.Hà Nội bắt nghi phạm Lâm đêm qua, cho biết: Nghi phạm rất tinh vi. Không chỉ luôn thay đổi nơi ẩn náu, thay đổi giấy tờ tùy thân, mà còn đi phẫu thuật khuôn mặt cho khác đi hoàn toàn với hồ sơ mà công an lưu trữ, gây khó khăn cho các trinh sát khi tiếp cận đối tượng. Nhưng công an vẫn bắt được nghi phạm Lâm khi đang trú ngụ tại một nhà nghỉ ở tận Sơn Tây, TP.Hà Nội.