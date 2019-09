Người chồng bạo hành vợ dã man ở Tây Ninh xin được tha thứ

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã có mặt tại hiện trường, nơi xảy ra vụ bạo hành . Khu vực hồ bơi này cao 0,8 m, trong đó, mực nước tại thời điểm dìm nạn nhân xuống nước cao khoảng 0,6 m.

Bạo hành phụ nữ dã man ở Tây Ninh

Hiện cơ quan Công an, Viện KSND H.Tân Châu đã tiến hành lấy lời khai đối với Linh để làm rõ hành vi bạo hành.

Hiện trường xảy ra vụ bạo hành chị Mai Ảnh: Giang Phương Phạm Chí Linh tại buổi làm việc với cơ quan chức năng Ảnh: Giang Phương Trao đổi với PV, Phạm Chí Linh (33 tuổi), chồng nạn nhân Trần Thị Tuyết Mai (31 tuổi) thừa nhận là người thực hiện hành vi bạo hành với vợ trong đoạn clip

Linh lý giải, nguyên nhân dẫn đến đánh vợ do 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm. Tối 13.9, do Linh đã nhậu say nên không kiềm chế được bản thân.

Dân mạng dậy sóng vì đoạn video đánh đập rồi dìm nước vợ ở Tây Ninh

Linh nói: “Sau khi sự việc xảy ra, em cảm thấy rất hối hận, thấy có lỗi với gia đình bên vợ. Mong gia đình vợ tha lỗi cho em lần này. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Mong dư luận xã hội bỏ qua để gia đình em yên ổn làm ăn, tha thứ cho em lần này”.

Trả lời PV đây là lần thứ mấy đánh chị Mai thì Linh ấp úng nói: “Là lần đầu!”. Tuy nhiên, chia sẻ với PV, chị Mai cho biết đây không phải là lần đầu tiên bị chồng bạo hành. CHị đã từng bị chồng bạo hành, lần nặng nhất phải vào bệnh viện điều trị là vào 6 năm trước.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Bí thư Huyện ủy Tân Châu đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý Ảnh: Giang Phương

Cùng ngày, đại diện Hội Phụ nữ H.Tân Châu đã có mặt thăm hỏi, động viên chị Mai.

Đại diện Hội Phụ nữ H.Tân Châu thăm hỏi, động viên chị Mai Ảnh: Giang Phương Cùng có mặt tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Đình Xuân, Bí thư Huyện ủy Tân Châu đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý.