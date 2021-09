Người cố thủ trong xe 7 chỗ là cán bộ thanh tra Sở TN-MT Đồng Nai

Ông Đặng Minh Đức cho biết đã nhận được thông tin về việc ông L.V.C (56 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), hiện là thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở TN-MT Đồng Nai, bị lập biên bản vì vi phạm các quy định phòng dịch. "Tôi đã trực tiếp chỉ đạo cho Chánh văn phòng và Chánh thanh tra sở vào cuộc xác minh, yêu cầu ông C. tường trình toàn bộ sự việc", ông Đức nói thêm.

Ông Đức cũng cho biết Sở TN-MT thực hiện công tác chống dịch Covid-19, chỉ bố trí 1/4 số lượng nhân sự làm việc tại cơ quan, còn lại làm việc online ở nhà. Ông Đức khẳng định tuần này ông C. được phân công làm việc tại nhà, không có lịch công tác đột xuất và không được cấp giấy đi đường. Do đó, việc ông C. ra đường trong thời điểm này là không phục vụ cho công tác.

"Sau khi đối chiếu các quy định, xem xét cán bộ này vi phạm những điều khoản nào liên quan đến luật Công chức, các quy định về phòng chống dịch, chúng tôi sẽ có quyết định xử lý cuối cùng và thông tin cụ thể cho báo chí’, ông Đức khẳng định.

Ra đường không có lý do chính đáng, tài xế còn cố thủ trong xe, phớt lờ công an

Lúc này tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho người điều khiển chiếc xe 7 chỗ là ông L.V.C dừng lại để kiểm tra nhưng ông này nhất quyết cố thủ bên trong. Chỉ đến khi lực lượng làm nhiệm vụ gọi điện cho Công an TP.Biên Hòa chi viện và mang xe cẩu tới hiện trường thì ông C. mới chịu mở cửa xe, xuất trình giấy tờ. Ông C. sau đó đã bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng.