Người dân Đà Nẵng lúng túng với giấy thông hành giờ giãn cách xã hội

Chiều 31.7, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống Covid-19 , thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 31.7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, người dân TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện. Và người dân không được ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào thời điểm TP.Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội , tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP.Đà Nẵng, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng nhiều đơn vị hỗ trợ khác đã lập rào chắn nhằm giám sát người dân khi đi ra khỏi nhà.

Lúc 18 giờ 15 ngày 31.7, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 phía đông cầu Sông Hàn (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), nhiều người lao động đi làm về đã không xuất trình được giấy thông hành. Chị Nguyễn Thị Hạnh (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết thời điểm TP.Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội vào ngày cuối tuần, lúc này bộ phận hành chính đã nghỉ nên chị Hạnh không thể xin giấy thông hành. Khi rời công ty, cũng là lúc chỉ thị giãn cách xã hội có hiệu lực khiến chị Hạnh lúng túng khi bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra.

“Rất khó khi xin giấy thông vào ngày nghỉ, tôi đành đánh liều chạy về nhà sau kho tan ca. Khi bị công an dừng xe, tôi xuất trình thẻ nhân viên nhưng lại thiếu giấy thông hành. May mắn các anh công an tạo điều kiện cho đi và dặn ngày mai phải chuẩn bị giấy thông hành khi đi làm”, chị Hạnh nói.

Dưới đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại tại TP.Đà Nẵng trong đêm đầu tiên thực hiện giãn toàn xã hội:

Đúng 18 giờ ngày 31.7, lực lượng chức năng bắt đầu lập chốt, kiểm soát người dân khi đi ra đường Ảnh: HUY ĐẠT

Lực lượng liên ngành gồm: công an, quân đội... lập chốt trên nhiều tuyến đường Ảnh: HUY ĐẠT

Cấp tốc lập hàng rào kiểm soát dịch Covid-19 Ảnh: HUY ĐẠT

Theo Chỉ thị 05 của UBND TP.Đà Nẵng, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà trong những trường hợp sau: đi mua lương thực, thực phẩm; cấp cứu, khám chữa bệnh, xét nghiệm Covid-19, tiêm chủng, mua thuốc chữa bệnh; các trường hợp khẩn cấp khác (thiên tai, hỏa hoạn); đi công tác/công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở Nhà nước, tác nghiệp báo chí... Ảnh: HUY ĐẠT

Lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra chặt chẽ người dân sau khi Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội Ảnh: HUY ĐẠT

Một người phụ nữ lúng túng khi chưa xin được giấy thông hành từ công ty Ảnh: HUY ĐẠT

Đối với người thuộc diện được đi ra ngoài trong các trường hợp cho phép, người dân cần tuân thủ có giấy tờ sử dụng đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội: giấy đi đường (giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã cấp theo mẫu thống nhất trên toàn địa bàn thành phố), thẻ nhà báo hoặc thẻ đi chợ kèm theo giấy tờ tùy thân Ảnh: HUY ĐẠT

Theo Chỉ thị 05 của UBND TP.Đà Nẵng, các hoạt động vận tải được phép hoạt động phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở GT-VT Ảnh: HUY ĐẠT

Cầu Rồng ở Đà Nẵng vắng lặng sau khi Chỉ thị 05 giãn cách toàn thành phố có hiệu lực từ 18 giờ ngày 31.7 Ảnh: HUY ĐẠT

Tại 2 đầu cầu Sông Hàn đều được thiết lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 Ảnh: HUY ĐẠT

Khi Chỉ thị 05 có hiệu lực, rất ít phương tiện lưu thông trên đường phố ở TP.Đà Nẵng Ảnh: HUY ĐẠT

Bờ đông sông Hàn vắng lặng đêm đầu tiên Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội Ảnh: HUY ĐẠT

Đường Trần Hưng Đạo không một bóng người trong đêm đầu tiên tiên Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội Ảnh: HUY ĐẠT