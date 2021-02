Người dân giám sát, xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra của CSGT bằng cách nào?

Liên quan sự việc vào ngày 22.2, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm cầm điện thoại quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ để đăng YouTube (tạm gọi YouTuber ) với lý do "giám sát". Đồng thời, nhóm này còn yêu cầu CSGT cho xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra . Chuyên gia pháp lý cho rằng pháp luật quy định người dân có quyền tham gia giám sát chuyên đề, kế hoạch tuần tra của CSGT, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ trong khu vực cho phép và tuân thủ pháp luật để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn (thuộc đoàn LS TP.HCM) cho biết sự giám sát của người dân trong mọi hoạt động thực thi pháp luật nói riêng và trong đời sống xã hội nói chung cần phải phù hợp với quy định pháp luật.

Hiện hành, Điều 11 Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về hình thức giám sát của nhân dân cho phép người dân tham gia giám sát bằng 5 hình thức, như sau: Thông qua các thông tin công khai của Công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đặc biệt, quy định mới cho phép người dân giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau: "Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông) và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan", LS Tuấn phân tích.

Do đó, theo LS Tuấn: “Nếu trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT có sai phạm, người dân có thể quay phim để cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng xử phạt. Còn trường hợp, người dân lợi dụng dân chủ để cản trở, chống đối người thi hành công vụ; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, ... thì sẽ bị xử lý theo pháp luật”.

Trao đổi về vấn đề này, LS Nguyễn Hữu Thục (thuộc đoàn LS TP.HCM) cho biết thêm, hiện hành tại Điều 5 Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, Công an nhân dân phải công khai kế hoạch, chuyên đề và công tác tuần tra, xử lý vi phạm.

Cụ thể, CSGT phải công khai “…Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện”.

Trong khi đó, Điều 6 Thông tư 67/2019/TT-BCA nêu rõ căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung, cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả 5 hình thức công khai để người dân hoàn toàn có quyền được biết kế hoạch tuần tra, kiểm soát chuyên đề của CSGT, cụ thể như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an; Đăng Công báo; Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; Thông cáo báo chí; Hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.