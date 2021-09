Người dân không có điều kiện giãn cách được đăng ký về quê

Ngày 10.9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Bình Dương truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng chống dịch. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư, không bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa các địa phương, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.