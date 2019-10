Người đăng video ‘tố’ CSGT lạm quyền ở Vĩnh Phúc làm việc với cơ quan công an

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 10 giờ 30 sáng 2.10, anh Q. đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 2C thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý lỗi không bật đèn khi rẽ phải. Tại chốt của tổ công tác, anh Q. khẳng định mình không vi phạm thì lúc này các lực lượng CSGT lại chuyển sang kiểm tra hành chính đối với anh Q. Bức xúc vì bị cản trở khi không mắc lỗi, anh Q. yêu cầu các chiến sĩ chỉ ra lỗi sai phạm và lập biên bản lỗi sai (nếu có) để đi nộp phạt. Sau một hồi đôi co, tổ công tác không lập bất kỳ biên bản nào và yêu cầu anh Q. rời đi vì cho rằng anh Q. gây rối trật tự. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, anh Q. đăng tải video ghi lại quá trình làm việc với tổ công tác, kèm dòng trạng thái bức xúc về cách làm việc của lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Q. cho rằng, lực lượng CSGT đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây cản trở người tham gia giao thông và làm việc trái pháp luật,... Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội Facebook được vài tiếng đồng hồ thì anh Q. nhận được cuộc gọi từ người lạ, tự xưng “anh Chí”, quản lý một chuỗi cửa hàng cầm đồ và là bảo kê của tuyến quốc lộ, nhờ anh Q. gỡ bài đăng. Khi bị từ chối, “anh Chí” quay ra nói ý đe dọa: “Gặp em thì dễ thôi, sớm hay muộn,...”. Lo lắng về sự an toàn của bản thân và gia đình, anh Q. đã làm đơn trình báo gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc và một số cơ quan báo chí vào cuộc để làm rõ sự việc. Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin trên và đã yêu cầu tổ công tác làm giải trình. Đồng thời, đơn vị cũng đang tiến hành xác minh “anh Chí” - người tự xưng bảo kê tuyến đường, là ai? Có liên quan đến lực lượng hay không?