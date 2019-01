Người lạ mặt phát tờ rơi 'cho vay tài chính', thấy công an lập tức bỏ chạy

Sáng 17.1, Công an TT.Gành Hào (H.Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết đơn vị này vẫn đang mở rộng điều tra liên quan đến việc T.V.H (28 tuổi, ngụ H.Kim Sơn, Ninh Bình) phát tờ rơi có nội dung cho vay không giấy tờ tín chấp , theo hình thức tín dụng đen, tại chợ Gành Hào.

Nghi ngờ đây là hành vi có liên quan đến đường dây cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen , Công an TT.Gành Hào cử lực lượng đến xác minh vụ việc. Khi thấy lực lượng công an, thanh niên này lập tức bỏ chạy, sau đó bị công an giữ lại.