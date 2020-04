Người nhà Phan Văn Anh Vũ giả ‘cái bang’: ‘Chúng tôi tự thấy mình thật xấu hổ’

Liên quan vụ người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang "cái bang" ở phố cổ Hội An rồi quay clip đăng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, chiều 7.4, ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Văn phòng UBND TP.Hội An, cho biết UBND TP.Hội An đã nhận được thư của nhóm người đóng giả ăn xin gửi xin lỗi chính quyền và người dân Hội An .