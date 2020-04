Sẽ xử phạt nhóm người nhà Phan Văn Anh Vũ giả ‘cái bang' ở Hội An

Người nhà Phan Văn Anh Vũ giả trang "cái bang" ở Hội An bị xử phạt hành chính Ảnh: C.X

Trước đó, sáng 31.3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 47 giây ghi lại cảnh 4 người trong bộ dạng rách rưới, đội nón cời, giả trang "cái bang" ngồi cầm tô giơ ra xin tiền người qua đường giữa một ngã ba ở phố cổ Hội An.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người dân Hội An bày tỏ sự hoang mang, thậm chí phẫn nộ.

Sau khi bị cộng đồng mạng lên án, tối cùng ngày (31.3), chủ tài khoản Facebook T.T.M.T (được cho là một trong những người tham gia hóa trang thành “cái bang”) đã đăng dòng trạng thái xin lỗi chính quyền, toàn thể người dân Hội An cũng như cộng đồng mạng và cho biết việc “giả trang” chỉ để... quay clip cho vui, làm kỷ niệm (!?).

Khi nhận thấy việc làm của cả nhóm không đúng, không phù hợp nên “nhóm thành thật xin lỗi và sẽ tiêu hủy toàn bộ những hình ảnh, clip đã quay”.

Mức phạt không tương xứng với hành vi?

Trả lời PV Thanh Niên sáng 3.4, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, đoạn clip “ăn xin” ở phố cổ lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay. Hành vi của nhóm này là không thể chấp nhận, lợi dụng tình hình dịch bệnh đang hoành hành để “câu like”.

Theo ông Sơn, nhóm người giả trang ăn xin ở Hội An đã đến cơ quan công an trình diện, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản và giao cho phường Minh An xử phạt theo quy định 176 - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong gia đoạn dịch Covid-19.

Ông Sơn cho rằng, với mức phạt hành chính này so với hành vi vi phạm thì quá nhẹ, không tương xứng. Tuy nhiên, hiện chưa có khung xử phạt nào đối với những hành vi này nên phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

“Ngoài xử phạt hành chính, thành phố cũng đã răn đe, nhắc nhở thêm, họ cũng ý thức được việc làm của mình là sai nên đã có thư xin lỗi thành phố Hội An và người dân”, ông Sơn nói.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Hội An, cho biết liên quan đến đoạn clip về nhóm người giả trang "cái bang" ngay giữa phố cổ Hội An gây hoang mang dư luận, bước đầu cơ quan chức năng xác định những người này là người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ.