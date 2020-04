Cách ly xã hội: Phố cổ Hội An ‘nghỉ giải lao’ sau nhiều thế kỷ

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , nhiều nhà hàng ở Hội An phải đóng cửa

Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây… Nhờ những yếu tố địa lý và khí hậu thuận lợi, Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ 17 đến 19.

Phố cổ Hội An là đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam. Phố cổ Hội An phần lớn những ngôi nhà và các công trình xây dựng như đình chùa, ở đây là các kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19.

Với những ngôi nhà cổ mang nét đặc trưng riêng, phố cổ Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước, chính vì vậy, lượng khách đến đây ngày càng tăng. Do lượng khách chen chân, nên nhiều con phố của Hội An có khi rơi vào tình trạng tắc nghẽn cục bộ. Thời điểm này, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì đây là lúc Hội An trở về với vẻ cổ kính và bình dị.