‘Người về từ vùng dịch Hàn Quốc phải bị cách ly, không có quyền chọn khách sạn’

Thứ 2, Việt Nam phòng chống dịch cao hơn 1 mức so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ví dụ như việc áp dụng tờ khai ở sân bay Việt Nam áp dụng trước Nhật Bản khá lâu, khoanh vùng dịch theo 4 vòng dù khuyến cáo của WHO chỉ 3 vòng. Chính việc này mà chúng ta đạt được những kết quả ban đầu kiểm soát như hôm nay.