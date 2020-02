Không có chuyện đoàn khách đến từ Daegu, Hàn Quốc 'đi loanh quanh Đà Nẵng'

Tối 24.2, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khẳng định, thông tin đoàn khách từ Daegu, Hàn Quốc đến Đà Nẵng trưa cùng ngày 'đã rời Bệnh viện Phổi và đi quanh thành phố' là không chính xác. N gay tại khu vực cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng , nội bộ đoàn khách cũng đã có tranh luận gắt gao.

Đến 20 giờ 30 phút, đoàn khách vẫn ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Vào lúc 19 giờ 30 tối 24.2, phóng viên Thanh Niên có mặt tại Khu vực cách ly hạn chế tiếp xúc thuộc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vẫn thấy đoàn khách quốc tế (gồm 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan) đến Đà Nẵng từ Sân bay Daegu (Hàn Quốc) trưa cùng ngày, vẫn đang được cách ly .

Ths-BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đoàn khách đến từ Daegu Hàn Quốc đang ở trong Khu vực cách ly hạn chế tiếp xúc. “Họ ở khu vực cách ly từ trưa, không có chuyện họ bỏ ra ngoài đi lang thang như lời đồn. Hộ chiếu của cả đoàn đích thân tôi đang giữ đây”, BS Phúc nói

BS Phúc cũng cho biết thêm, khi mới được đưa vào Bệnh viện Phổi, đoàn khách yêu cầu cho họ biết rõ là sẽ ở bệnh viện bao nhiêu ngày. Sau khi được biết sẽ cách ly 14 ngày thì đoàn khách không đồng ý vì họ nói họ “phải đi du lịch ”. Các thành viên trong đoàn “đòi” rời khỏi bệnh viện nhưng chưa được cho phép.

Nhiều thành viên trong đoàn không sẵn sàng hợp tác theo dõi y tế tại Bệnh viện Phổi và yêu cầu được cách ly ở khách sạn Ảnh: An Dy

Theo BS Phúc, thậm chí đoàn còn chia thành 2 phe tranh luận, 1 bên là ở lại bệnh viện để được cách ly theo dõi, 1 bên đòi về khách sạn đã đặt trước đó.

“Hai phe tự tranh luận suốt cả buổi chiều vẫn không ngã ngũ. Đến giờ này (20 giờ ngày 24.2), họ vẫn đang ở đây. Nếu khách sạn do thành phố chỉ định, dự kiến là Khách sạn Sông Hàn đồng ý cho nhóm du khách này lưu trú thì sẽ được xử lý môi trường và nhóm khách sẽ được ngành chức năng hộ tống đi trong đêm nay”, BS Phúc nói.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nơi đoàn khách đến từ Daegu (Hàn Quốc) được cách ly theo dõi ngày 24.2 Ảnh: An Dy

57 người VN trở về từ vùng dịch Daegu Hàn Quốc được cách ly tại Đồng Nghệ

Tối cùng ngày, Sở Y tế Đà Nẵng cũng có báo cáo nhanh về tình hình đón công dân về từ Hàn Quốc trong ngày 24.2. Theo đó, trưa cùng ngày, Sở Y tế Đà Nẵng đã khởi động quy trình tiếp đón công dân từ nước ngoài về từ vùng dịch gồm 28 công dân Việt Nam học tập, lao động ở Hàn Quốc, 2 công dân Thái Lan du lịch trở về từ Hàn Quốc, và 20 công dân Hàn Quốc và 10 người thuộc tổ lái.

Có 1 hành khách nam (người VN) bị sốt và được chuyển về Bệnh viện Phổi để cách ly, số còn lại gồm: 57 người VN được chuyển cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, Đà Nẵng); 22 công dân người nước ngoài (20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan) được chuyển cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Các công dân và người nước ngoài được chăm sóc chu đáo, có xe công an dẫn đường và xe 115 đi kèm, dọc đường bố trí lực lượng công an, quân đội và dân quân tham gia để đảm bảo chuyển vận an toàn đến khu cách ly.

Tại khu vực cách ly Đồng Nghệ hiện có 57 người VN (34 nữ, 23 nam), họ là người thuộc 31 tỉnh, thành, trong cả nước. Qua khảo sát sơ bộ về tình trạng sức khỏe , chưa thấy có các trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính.

Hiện Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các đơn vị và chỉ đạo các đơn vị để hoàn thiện các địa điểm cách ly, tiếp tục theo dõi và sẽ có báo cáo tiếp theo.