Người vi phạm nộp tiền bảo lãnh sẽ được tự bảo quản phương tiện

Cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông ngày 1.5 Hôm qua 1.5, Cục CSGT Bộ Công an cho biết ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 23 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ lễ thứ 2 của năm 2019 tăng 6 vụ (tăng 22,2%), tăng 3 người chết (15%), giảm 5 người bị thương (giảm 26,3%). TNGT xảy ra nguyên nhân chủ yếu là do vượt xe không đúng quy định; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; lùi xe không đúng quy định; không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe; sử dụng rượu bia; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước... Trong ngày 1.5, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.267 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ lễ thứ 2 của năm 2019 tăng 3.590 trường hợp (tăng 97,6%). Trong đó, trên đường bộ đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.184 trường hợp vi phạm, tạm giữ 185 ô tô, 1.087 xe máy và tước 256 giấy phép lái xe các loại. * Phạt tài xế chạy xe ngược chiều trên cao tốc 17 triệu đồng Ngày 1.5, Đội 2, Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an đã phạt tài xế điều khiển ô tô 15A-574.58 chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng số tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng. Trước đó, ngày 29.4, ô tô này đã chạy ngược chiều tại làn 1 (làn cho phép tốc độ tối đa 120 km/giờ) từ Km 102 về Km 101 (nút giao Tân Vũ hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận Q.Hải An, TP.Hải Phòng). Đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã gửi hình ảnh xe vi phạm cho Đội 2, Phòng 8, Cục CSGT xử lý theo quy định. Ngọc Lê - Lê Tân