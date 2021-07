Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Bà Hằng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng vì vừa bị Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong thời gian bà này giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 16.7, C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị liên quan; đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với 7 bị can có liên quan, để điều tra về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.