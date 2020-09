Nhắc nhau cảnh giác 'thần đèn' MyAladdinz

Cụ thể, trong bài Cảnh báo bẫy đa cấp MyAladdinz , Thanh Niên thông tin việc Bộ Công an cảnh báo app (ứng dụng) MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép với nhiều rủi ro cho người sử dụng, cùng những phân tích của các chuyên gia xung quanh loại hình hoạt động này.

Của đâu cho không!

Theo nhiều bạn đọc (BĐ), huy động vốn đa cấp trái phép đã biến tướng từ các buổi hội nghị, lớp học làm giàu rầm rộ, sang các hình thức “ẩn sâu” trên mạng xã hội, thông qua các giao dịch điện tử… khiến khó nhận diện hơn. Tuy nhiên, tình trạng các app, trang web “làm giàu” nở rộ cũng đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần, nên đừng ham những “bánh vẽ” lợi nhuận nhóm đa cấp đưa ra mà có thể mất trắng. BĐ Thống Tô Nhất vừa nhắc mình, vừa nhắc người rằng “hãy luôn nhớ câu cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ cái gì”. Còn BĐ Dung Phan viết: “Chịu khó động não xíu, nếu đã ngon ăn như vậy thì làm gì tới lượt mình mà cứ tham rồi rủ nhau sập bẫy?”.

Nhiều bài học nhãn tiền về các hình thức huy động vốn đa cấp biến tướng từng khiến lắm nạn nhân dở khóc dở cười cũng được BĐ đưa ra kèm nhắc nhở “không ai cho không biếu không ai bao giờ, họ đánh vào lòng tham, mà tham thì thâm”. Trong khi đó, BĐ Van Tan Nguyen tỏ ra ngạc nhiên: “Mấy thứ này báo đài đưa tin liên tục lừa đảo bị bắt, vậy mà nhiều người vẫn lao vào khi có app khác mở ra?!”.

“Cứ theo nguyên tắc: Tự nhiên không ai cho không mình, không làm sẽ không có, là ổn thôi. Cơ quan chức năng, báo chí cũng cần cung cấp thông tin các hoạt động của tổ chức hợp pháp, phổ biến rộng rãi cho người dân tránh bị lừa đảo do thiếu thông tin”, BĐ Hồ Huyên đề nghị.

Cảnh báo rồi thì nhanh nhanh xử lý

Về cảnh báo của cơ quan công an, BĐ Anh lái tàu họ Nhạc phân tích: “Ứng dụng này khuyến khích nạp tiền bằng lãi suất cực kỳ hấp dẫn tối thiểu cũng 36%/năm, có điều là nó cũng biến luôn tiền thành “gem” và “gem” thì tồn tại ở đâu, đến bao giờ, ai thừa nhận thì chưa biết được. Lời cảnh báo của cơ quan công an hoàn toàn chính xác”. Đồng tình, BĐ Ali muốn cơ quan công an “xử lý app này đến nơi đến chốn” vì ngay từ chi tiết ứng dụng MyAladdinz dùng “gem” chứ không phải Việt Nam đồng để giao dịch đã là một hình thức thanh toán “không được cấp phép”. Còn BĐ Thoa Nguyen kiến nghị: “Chỉ cần bắt một nhân vật quan trọng trong nhóm, khai thác là biết ngay và khẩn trương bắt giữ nếu không sẽ rất nhiều người bị hại”.

Bên cạnh đó, để người dân biết và tránh xa các “hiện tượng đa cấp công nghệ cao” này, nhiều BĐ đề nghị các cơ quan quản lý thường xuyên công bố và cập nhật danh mục các ví điện tử được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. BĐ Toan Do viết: “Thời buổi này công nghệ 4.0 rồi, lừa đảo cũng có công nghệ cao, nên phải cẩn thận trong việc đầu tư làm ăn, bà con cô bác cần phải cảnh giác... Còn cơ quan công an đã cảnh báo rồi thì việc xử lý cũng phải nhanh nhanh lên thôi”.