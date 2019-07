Nhận bồi thường cũng bị... hành!

Do không được bồi thường khi bị thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp (KCN) An Phước (H.Long Thành), bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (54 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã khiếu nại lên các cơ quan T.Ư.

KCN An Phước rộng 210 ha tọa lạc tại xã An Phước do Tổng công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư. Quá trình thu hồi đất, ngày 16.3.2010, UBND H.Long Thành kiểm tra và khẳng định diện tích của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (rộng 163.450 m2) đủ điều kiện đền bù theo khoản 2, điều 8 Nghị định 197 ngày 3.12.2004. Tuy nhiên, đến ngày 4.3.2015, UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng diện tích đất của bà Oanh là đất công (đất lâm nghiệp do nhà nước quản lý), nên từ chối bồi thường. Từ đó, bà Oanh đã làm đơn khiếu nại gửi Thủ tướng.

Chỉ với việc giải quyết nhận bồi thường, hỗ trợ mà hơn 8 tháng thực hiện chưa xong, dù khu đất của tôi đến nay đã được các công ty thuê và xây dựng Bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh Về khiếu nại của bà Oanh, ngày 16.8.2017, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã giao cho Bộ TN-MT phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra và giải quyết. Sau khi Bộ TN-MT có kiến nghị giải quyết khiếu nại, ngày 11.9.2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản nêu kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, giao cho UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cho các cơ quan chức năng và Tổng công ty Tín Nghĩa (chủ đầu tư KCN An Phước) giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích và cây trồng bị thu hồi (khoảng 16 ha đất lâm nghiệp) để xây dựng KCN; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.10.2018.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có công văn, giao cho Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với thanh tra, UBND H.Long Thành và Tổng công ty Tín Nghĩa đề xuất việc bồi thường, hỗ trợ cho dân theo thông báo của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở tham mưu của Sở TN-MT, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt giá đất cũng như ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh; đồng thời chỉ đạo UBND H.Long Thành thực hiện.

Liên tục nhắc vẫn không thực hiện

Dù có đầy đủ cơ sở pháp lý, nhưng đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được UBND H.Long Thành thực hiện dù có khá nhiều văn bản nhắc nhở. Cụ thể, ngày 24.1.2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 669 “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai sớm báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng và nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND tỉnh Đồng Nai gửi văn bản cho UBND H.Long Thành yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh theo quy định. Ngày 20.5.2019, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, cũng “sốt ruột”, phải ra Văn bản số 3259 gửi cho UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo UBND H.Long Thành khẩn trương hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh.

Sở TN-MT nêu rõ đã có nhiều văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai để ban hành văn bản xử lý việc bồi thường, thu hồi đất (Văn bản số 6986 ngày 15.10.2018); hỗ trợ việc chuyển đổi đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (Văn bản số 1882 ngày 28.3.2019); xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường (Tờ trình 1612 ngày 15.11.2018)… Tiếp đó, ngày 5.6.2019, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, có văn bản hối thúc “Giao cho UBND H.Long Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh thuộc dự án KCN An Phước, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.6.2019”.

Riêng đối với Tổng công ty Tín Nghĩa , sau khi có chỉ đạo của các đơn vị liên quan, từ ngày 11.10.2018 - 10.6.2019, doanh nghiệp này đã có đến 7 lần gửi văn bản đề nghị UBND H.Long Thành cũng như cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, hối thúc sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong một số văn bản, Tổng công ty Tín Nghĩa còn cho biết: “Đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để tạm ứng, chi trả cho người dân sau khi có thông báo của các cơ quan ban ngành. Tuy nhiên, đến nay Tổng công ty Tín Nghĩa chưa nhận được thông báo, đơn giá và phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất thuộc quy hoạch xây dựng KCN An Phước”; kể cả việc năn nỉ: “Trong trường hợp phương án chưa phê duyệt mà người dân có nguyện vọng nhận ứng trước tiền bồi thường, kính đề nghị UBND H.Long Thành tạo điều kiện cho dân nhận trước”. Ngoài ra, ngày 25.1.2019, Trung tâm phát triển quỹ đất H.Long Thành đề nghị UBND huyện này xem xét cho phía Tổng công ty Tín Nghĩa tạm ứng 90% giá trị bồi thường, hỗ trợ vẫn không được chấp nhận.

Lại phải... chờ để xin ý kiến chỉ đạo

Trải qua hành trình dài để khiếu nại mới được kết quả giải quyết có hậu nhưng đến khi nhận bồi thường cũng bị hành khiến cho bà Oanh ngán ngẩm: “Chỉ với việc giải quyết nhận bồi thường, hỗ trợ mà hơn 8 tháng thực hiện chưa xong, dù khu đất của tôi đến nay đã được các công ty thuê và xây dựng”.

Trong khi đó, trả lời Thanh Niên ngày 6.6, ông Nguyễn Phong An, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành, cũng thừa nhận việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ chậm tiến độ dù có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, ông An lại cho rằng “do những người tiền nhiệm”.

“Tôi chỉ vừa được nhận nhiệm vụ mới vài tháng, phụ trách công tác bồi thường, thay cho anh Hưng (ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Long Thành, nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ H.Long Thành - PV). Sau khi xem xét hồ sơ, tôi thấy tờ trình phương án bồi thường ngày 21.5.2019 còn nhiều lấn cấn việc này việc kia, nên phải làm văn bản hỏi lại các sở ngành của tỉnh, hướng dẫn lại. Ví dụ như chỉ mới có bồi thường mà không có hỗ trợ, nhưng không nêu ra lý do. Vậy bồi thường trước, hỗ trợ sau có được không..., nên cần phải có văn bản hỏi lại. Tôi đã đôn đốc anh em có văn bản trong tuần này”, ông An nói.

Tuy nhiên, đến ngày 25.6, ông An cho hay: “Chiều nay (25.6), chúng tôi cho họp hội đồng bồi thường để thống nhất lại báo cáo hỏi tỉnh về chính sách bồi thường”.