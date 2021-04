Nhân viên quán karaoke điều hành đường dây gái gọi qua mạng xã hội

Ngày 27.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thị Duyên (31 tuổi, ở P.Cẩm Thạch, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Lê Thị Vân (27 tuổi, ở TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi môi giới mại dâm.