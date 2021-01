Nhanh chóng khắc phục sự cố sụt lún để người dân yên tâm đón tết

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26.1 UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) có văn bản hỏa tốc giao cơ quan chức năng khẩn cấp khắc phục hiện tượng sụt lún, nứt đất do xây dựng khách sạn President với 5 tầng hầm tại thung lũng Kim Khuê, P.3 (Đà Lạt).

Khách sạn President được Sở Xây dựng Lâm Đồng cấp phép xây dựng ngày 27.5.2019 với quy mô 1 trệt, 3 lầu và 5 tầng hầm (2 hầm và 3 bán hầm). Do chênh lệch địa hình giữa đường Lê Đại Hành và Hồ Tùng Mậu (thung lũng Kim Khuê), trong quá trình thi công đào móng xây các tầng hầm đã làm sạt lở, sụt lún đất dẫn đến 12 ngôi nhà lân cận bị hư hại, trong đó có 2 ngôi nhà phải phá bỏ hoàn toàn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng con người và tài sản, cơ quan chức năng và UBND P.3 (Đà Lạt) đã di dời 4 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ dân sống quanh công trình xây dựng khách sạn này đang bất an, họ mong việc khắc phục sự cố phải được thực hiện sớm để an tâm đón Tết Nguyên đán cận kề.