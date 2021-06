Nhậu trong mùa dịch Covid-19, cự cãi rồi đánh bạn nhậu té ngửa, tử vong tại chỗ

Chiều 8.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ( Long An ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Nam (48 tuổi, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người . Nam là bị can trong vụ án đánh bạn nhậu tử vong tại chỗ