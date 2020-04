Nhiều nhà dân vỡ nát sau trận mưa đá thứ 6 ở Lai Châu

Thông tin phản ánh từ người dân địa phương, mưa đá tiếp tục trút xuống các xã Dào San, Bản Lang tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) vào chiều và tối qua, 23.4.

Những viên đá to bằng quả trứng gà từ trên trời rơi xuống xuyên thủng mái nhà. Trận mưa đá kéo dài khiến hàng trăm ngôi nhà bị vỡ nát, hỏng toàn bộ mái nhà.

Tại huyện Phong Thổ ghi nhận có 2 người chết. Các nạn nhân ở bản Lùng Than và Sín Chải (xã Mù Sang) tử vong do mưa lớn làm sập nhà và bị lũ cuốn trôi. Cho đến sáng nay, 1 người khác vẫn còn đang mất tích do bị sạt lở đất vùi lấp. Ngoài ra, 2 người khác bị thương do sét đánh và lũ cuốn.

Cũng theo thống kê tại các huyện Tam Đường và Than Uyên, mưa lớn, giông lốc khiến trên 420 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; nhiều trường học bị sạt lở, đổ tường, thiệt hại nặng về trang thiết bị, cơ sở vật chất. Cho đến sáng nay, toàn tỉnh Lai Châu đã thiệt hại khoảng 5,7 tỉ đồng.

Vùng núi Bắc bộ mưa lớn đến hết ngày 26.4

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày và đêm nay, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên 5.000 m, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Khu vực đồng bằng và đông bắc Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh bắc và trung Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26.4.

sạt lở đất. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, vùng núi các tỉnh phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Dưới đây là hình ảnh về những thiệt hại nặng nề do mưa đá gây ra tại huyện Phong Thổ (Lai Châu):

Nhiều nhà dân ở xã Dào San (huyện Phong Thổ, Lai Châu) bị mưa đá làm hỏng toàn bộ mái Ảnh Út Nga

Nhà dân lợp bằng mái tôn cũng bị đá cắt đứt, xuyên thủng Ảnh Út Nga

Mái nhà thủng lỗ chỗ, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại, hư hỏng sau mưa đá Ảnh Út Nga