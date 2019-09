Nhiều nhân chứng khẳng định 'vai trò' của thẩm phán Nam

Tuy nhiên, nhiều nhân chứng lại đưa ra những hình ảnh cho thấy điều ngược lại.

Chạy về đến nhà, chị Th. thấy hơn 10 bảo vệ mặc đồng phục màu đen mang logo của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thành Hồ cùng ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, một phụ nữ tên Linh (tự xưng là người thân của bà Ch.), hai người của một văn phòng thừa phát lại (Q.1) đã vào trong căn nhà. Lúc này, chị H.T.L đang giữ 2 bé gái là H.M.K (3,5 tháng tuổi) và H.M.S (1,5 tuổi). Sau khi nhóm ông Tùng đuổi hết khách thuê phòng, nhân viên ra ngoài mà không cho mang bất cứ đồ đạc gì, bảo vệ chia nhau canh cổng ra vào, các tầng lầu...

15 giờ cùng ngày, nhận được “hung tin”, chị V.T.B.Ng (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng, nhân viên của bà Thảo) đang dẫn bé trai con bà Thảo là P.H.T.M (2,5 tuổi) đi khám bệnh cũng vội đưa bé về nhà. Đến 16 giờ 20 cùng ngày, ông Nam mặc áo thun, quần soọc, đeo kính trắng xuất hiện, chỉ đạo bảo vệ không cho khách vào lấy đồ đạc. Có một du khách người Nhật xin vào phòng lấy đồ, hộ chiếu để bay về nước nhưng ông Nam chỉ đạo bảo vệ không cho vào và nói: “Mất nhiêu anh đền (tức nếu vé máy bay của du khách này bị hủy). OK. Nói một là một giữ lấy lời”...

“Từ khi ông Nam xuất hiện, ông ra vào căn nhà mà không hề bị lực lượng bảo vệ ngăn cản và tiếp xúc khá thân quen với ông Tùng, bà Linh...”, một nhân chứng khác cho hay.

Sau đó, khi bà Linh bế bé K. lên taxi ngồi, ông Tùng bế bé S. đi phía sau cũng định lên taxi để rời đi thì chị Th. kéo bà Linh xuống. Lúc này, nhân viên của bà Thảo cùng người dân ngăn cản hô hoán: “bắt cóc trẻ em”... Tài xế taxi nghe vậy hoảng sợ xuống xe bỏ đi, không chịu chở.

Ông Tùng, bà Linh bế hai đứa bé đi ra hướng đầu hẻm nhưng bị mọi người ngăn cản quyết liệt. Lúc đó khá hỗn loạn, hai bên giằng co, tiếng khóc kèm tiếng la hét thất thanh thì ông Nam chạy đến lớn tiếng chỉ đạo: “Đi bộ đi bộ, xuống đi bộ đi em, đi bộ. Em ơi theo ra khách sạn, thích chí phèo mình chơi chí phèo...”. Sau đó, chị Th. đẩy bà Linh về hướng căn nhà của bà Thảo thì ông Nam chạy theo, nói: “Thôi, đưa anh bế cho”.

Trao bé K. cho ông Nam, bà Linh quay vào nhà bế bé M. rồi cùng ông Nam đi ra hướng đầu hẻm nhưng bị người nhà của 3 bé và người dân ngăn cản. Lúc này, ông Nam yêu cầu một bảo vệ chạy vào nhà lấy cái nôi ra để trước nhà hàng xóm cách nhà hiện trường vài căn, đặt bé K. vào nôi rồi bỏ mặc bé.

“Từ khi xuất hiện, ông Nam nhiều lần chỉ đạo bảo vệ và bảo vệ đều làm theo thì không thể nói không biết, liên quan đến vụ việc tranh chấp này”, chị Th. bức xúc.

Trong khi đó, tiếp xúc với PV Thanh Niên, tài xế taxi Mai Linh T.A.T xác nhận vào thời điểm trên tổng đài có báo đến hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1 đón khách. “Khi tôi chạy taxi vào thì có hai người bế 2 đứa bé lên ngồi hàng ghế phía sau. Thấy có nhiều người đứng ở dưới la lên: “Người này bắt trẻ em”, tôi sợ bị liên lụy nên mở cửa xuống xe, không chở. Một lát sau, tôi điều khiển xe bỏ đi”, anh T. kể.

Liên quan đến vụ việc, UBND P.Đa Kao (Q.1) cho rằng: “Công an P.Đa Kao đã can thiệp xử lý kịp thời và làm việc các bên liên quan để thu thập thông tin liên quan; tổng hợp, báo cáo Công an Q.1 để điều tra làm rõ. Vụ việc tranh chấp của các bên hiện đã được TAND Q.1 thụ lý giải quyết theo quy định”.

Thực tế, ngày 24.9, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an P.Đa Kao (Q.1) cho biết đơn vị không có thẩm quyền xử lý vụ việc. Muốn giải quyết nhanh chóng chỉ có tòa án hoặc hai bên tự ngồi lại thương lượng giải quyết là xong, chứ giấy tờ nhà của bà Ch. (tức bên bán nhà - PV), còn bà Thảo đang ở nên công an không thể trục xuất người này, bỏ người kia.

Về việc rất đông người xông vào nhà bà Thảo khống chế , đuổi mọi người ra khỏi nhà, vị cán bộ này nói phía ông Lâm Hoàng Tùng hứa sẽ cung cấp hồ sơ , giấy tờ về việc thuê bảo vệ nhưng ông Tùng chưa cung cấp cho công an (!?). “Trường hợp côn đồ tự nhiên tới đập phá nhà dân thì khác, còn vụ việc này có người được ủy quyền và có sự chứng kiến của thừa phát lại nên công an chỉ đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự thôi”, cán bộ này phân trần. Còn về việc hàng chục người đang ở trong căn nhà mà không kiểm tra giấy tờ, ông này nói: “Căn nhà đó đang tranh chấp, nếu công an vô trong nhà lấy đồ đạc ra trả cho bà Thảo thì cũng đâu có được. Vì mình đâu biết tài sản của bả là cái gì, chứng từ chứng minh ở đâu? Nếu mình vô lấy ra lỡ bà Thảo kêu còn thiếu cái này, rồi ông Tùng nói công an phường tự vô nhà lấy tài sản của bà Thảo thì ai chịu trách nhiệm”.