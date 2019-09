Thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà “bắt” 3 đứa bé: Công an vào cuộc

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên , chiều 25.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đã mời ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng lên trụ sở làm việc, liên quan đến việc bị bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ Q.1) tố xông vào căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) “bắt” 3 đứa bé và “chiếm” ngôi nhà đang tranh chấp.

Ngày 25.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, cho biết đã nắm được vụ việc và yêu cầu ông Tùng giải trình, báo cáo. Theo ông Khoát, đây là vụ việc xảy ra ngoài trường, nhưng ông Tùng là giảng viên của trường nên sau khi xem xong giải trình, báo cáo của ông Tùng thì sẽ có hướng xử lý tùy vào mức độ sai phạm. Công Nguyên Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 14 giờ ngày 25.9, ông Nam vào làm việc với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q.1. Riêng ông Tùng khoảng 14 giờ 10 có mặt. Lúc này, ông Nam và ông Tùng làm việc với cơ quan điều tra chung một phòng. Đến 14 giờ 50, hai ông này được tách vào 2 phòng riêng. Khoảng 15 giờ 20, công an tiếp tục "điều chuyển" phòng làm việc giữa ông Tùng và ông Nam. Đến 15 giờ 40, ông Tùng được cho ra về; còn ông Nam đến 16 giờ 40 mới được cho ra về.

Bà Hoàng Thị Thu Thảo phản ánh vụ việc với PV Thanh Niên

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Thu Thảo cho biết ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 cũng đã mời bà lên làm việc. “Công an yêu cầu tôi chép những hình ảnh, clip liên quan đến việc các con tôi bị “bắt” và nhà tôi bị “chiếm” cung cấp cho họ, phục vụ công tác điều tra. Phía công an nói sẽ tiếp tục mời tôi lên làm việc”, bà Thảo nói.

Liên quan đến việc mời ông Tùng và ông Nam lên trụ sở làm việc, một lãnh đạo Công an Q.1 cho biết vụ việc đang được đơn vị điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin.

Chiều tối 25.9, PV Thanh Niên trao đổi với ông Nguyễn Hải Nam khi ông vừa kết thúc buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an Q.1. Ông Nam cho biết công an hỏi ông 3 câu chính, liên quan đến căn nhà, “bắt” trẻ con và đánh bà Hoàng Thị Thu Thảo. “Tôi trả lời công an là “tôi có quyền lợi , nghĩa vụ gì với căn nhà này đâu mà cướp”. Về việc bắt trẻ con, tôi nói lúc đó mình thấy có 3 người phụ nữ đang co kéo 1 đứa con nít; sau đó một ông dân phòng nói “ai ẵm giùm đứa con nít”, tôi thấy không ai ẵm nên tôi mới lại ẵm đi lòng vòng 3 - 5 phút thì một cô gái đem cái nôi ra đặt trước nhà hàng xóm, xong tôi đặt bé vào. Tôi cũng nói mình không đánh bà Thảo, tất cả 3 lần tôi đến căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đều có sự chứng kiến của dân phòng, Công an P.Đa Kao”, ông Nam nói.

Ông Nam nói khi sự việc xảy ra, ông Tùng bảo việc cưỡng chế đã được thông báo đến UBND, Công an P.Đa Kao và chủ nhà hết rồi. “Tùng bảo căn nhà này cưỡng chế theo quyết định xử phạt hành chính về xây dựng trái phép. Tôi cũng thắc mắc nếu đập phá nhà thì làm sao tôi thuê phòng ở thì Tùng nói chỉ đập phá một phần bên ngoài, bên trong nhà vẫn giữ lại”, ông Nam nói rồi trần tình: “Tôi nói thẳng là tôi chẳng có lợi ích, lợi lộc gì mà giành giật cả. Nhà tôi đang xây dựng bên Q.7. Tôi tính thuê 1 phòng ở căn nhà này để tá túc. Sự việc chỉ có thế và việc kiện tụng giữa 2 bên tranh chấp, tôi chẳng biết gì”.

Bà Thảo ngồi trên cổng nhà để xin vào lấy quần áo và giấy tờ cho con vào chiều 24.9 Ảnh: Trác Rin

Hành động vi phạm pháp luật!

Luật sư (LS) Lê Văn Hoan (Đoàn LS TP.HCM) cho biết TAND Q.1 (TP.HCM) đang thụ lý tranh chấp về căn nhà giữa bà Thảo và bà Ch. (H.T.A.Ch, ngụ Q.1 - PV), vì vậy việc ai ở trong căn nhà đó sẽ do tòa án quyết định, không phải ông Tùng dựa vào giấy ủy quyền rồi đuổi gia đình bà Thảo ra khỏi nhà. Theo LS Hoan, hợp đồng ủy quyền giữa bà Ch. và ông Tùng chỉ liên quan đến vấn đề xây dựng, hoàn công căn nhà, không phải là ủy quyền giải quyết tranh chấp căn nhà hoặc ủy quyền quản lý, sử dụng, định đoạt căn nhà. Vì vậy, việc ông Tùng ngang nhiên cho người đến đuổi những người trong nhà và đặc biệt bế 3 cháu nhỏ ra khỏi nhà, lên taxi là vi phạm pháp luật

“Đặc biệt, trong căn nhà có 3 cháu nhỏ, không có khả năng tự vệ. Vì vậy nếu không có người can ngăn lại thì việc ông Tùng và ông Nam bế 3 cháu bé ra taxi với mục đích gì, chở các cháu đi đâu?”, LS Hoan đặt câu hỏi và nêu quan điểm: “Chúng ta không có quyền suy đoán theo hướng tiêu cực nhưng có quyền nghi ngờ. Vì vậy, về mặt pháp lý, đạo đức, hành vi của ông Tùng, ông Nam là sai khi can thiệp, chiếm nhà một vụ việc mà tòa án đang thụ lý. Tuy nhiên, về xử lý sai phạm như thế nào còn phụ thuộc vào việc xác minh của cơ quan chức năng”.

Ngày 25.9, PV Thanh Niên đến trụ sở UBND P.Đa Kao (Q.1) để làm rõ trách nhiệm của địa phương khi địa bàn quản lý xảy ra vụ việc mà Báo Thanh Niên đã thông tin. Một cán bộ phường tiếp PV, đề nghị ghi những câu hỏi vào giấy để người này trình lên “sếp” và... chờ trả lời. PV hỏi về việc chính quyền địa phương đã có những động thái gì để bảo vệ người dân khi gia đình bà Thảo phải “ăn nhờ ở đậu”, trách nhiệm của địa phương thế nào khi để xảy ra vụ việc nói trên... Đến tối cùng ngày, PV vẫn chưa được UBND P.Đa Kao liên hệ, trả lời các câu hỏi trên.