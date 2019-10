Nhiều vụ xâm hại trẻ em ở Tây Ninh

Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, vào khoảng 13 giờ ngày 9.10, Hùng đi bắt ốc về ngang nhà trọ (H. Gò Dầu) thì phát hiện cháu K. (sinh ngày 16.4.2016, cháu họ kêu Hùng bằng ông) đang nằm võng 1 mình, xung quanh không có ai liền nảy sinh ý định đồi bại. Ngay sau đó, Hùng đưa cháu K. ra bờ kênh phía trước nhà trọ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 22.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Son (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu) về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân bị xâm hại là em N.T.T (16 tuổi, con gái riêng vợ là bà N.K.N). Bước đầu xác định, từ tháng 5 - 9.2018, Son đã nhiều lần lén lút quan hệ với em T. dẫn đến mang thai. Sau đó, Son kêu bà N. dẫn con gái đi phá thai. Thế nhưng, sau khi phá thai trở về, từ khoảng tháng 12.2018 đến nay, ông Son, bà N. và em T. cùng ngủ chung một giường. Để tránh hậu quả xảy ra, bà N. còn đưa tiền cho con gái đi mua thuốc ngừa thai về để uống.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Trưởng ấp Đường Long, xã Thạnh Đức (H.Gò Dầu) bức xúc: “Đây là vợ thứ ba của Son. Trước đây Son có 2 đời vợ nhưng đã ly hôn. Khi kết hôn với người vợ thứ 3 là chị N. có con gái riêng lúc này đã gần 15 tuổi. Tôi và người dân ở đây không thể ngờ sự việc xảy ra như vậy. Thậm chí người ta lên án người mẹ không có lương tâm này vì chấp nhận cảnh cùng chung chăn gối với con gái”. Cũng theo ông Ân, vụ xâm hại bị phát hiện sau khi Son bạo hành vợ, nên chị N. đã làm đơn gửi công an. Quá trình làm việc, Công an xã Thạnh Đức phát hiện vụ việc Son đã giao cấu với con riêng của vợ nên chuyển hồ sơ điều tra.

Vào cuối tháng 9.2019, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạ Thanh Tùng (31 tuổi, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi . Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 15.9, Công an xã Phước Đông nhận đơn tố cáo từ gia đình của cháu N.N.T. (16 tuổi, ngụ Phước Đông, H.Gò Dầu) bị Tùng sờ mò những nơi nhạy cảm của cháu tại một phòng trọ. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành xác minh thu thập chứng cứ và bắt giữ đối tượng.