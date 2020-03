Nhóm nghi can hiếp dâm bé gái 15 tuổi: Đã có ý đồ hiếp dâm người khác

Khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi can

Sáng 31.3, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 nghi can gồm: Phạm Phú Quốc (15 tuổi), Lương Kỳ Dương (14 tuổi), Trần Hoàn Nhân (15 tuổi) và Phan Quốc Toàn (14 tuổi, tất cả đều ở xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 19.3, em N.T.K.L. (15 tuổi) cùng bạn là Nguyễn Thị Tr. (16 tuổi, cùng ở xã Quế Trung, H.Nông Sơn) đến khu vực chợ Trung Phước (xã Quế Trung) thì gặp Quốc, Dương, Nhân và Toàn. Nhóm thiếu niên này rủ L. và Tr. đi dạo và cả hai đồng ý. Khi nhóm thiếu niên này chở L. và Tr. về hướng xã Sơn Viên (H.Nông Sơn), đến đoạn đường bê tông vắng người thuộc thôn Phước Bình (xã Sơn Viên), cả nhóm dừng xe nói chuyện.

Tại đây, L. ngồi nói chuyện cùng Toàn, Quốc, Nhân còn Dương và Tr. đi bộ ra cách đó khoảng 50 m ngồi nói chuyện riêng. Trong khi ngồi nói chuyện thì Toàn kéo tay L. và ôm vật L. xuống đường, L. đạp Toàn ra rồi bỏ chạy.

Khi L. bỏ chạy thì Toàn, Quốc, Nhân đuổi theo giữ L. lại và kéo vào bãi cỏ bên đường. Sau đó, cả ba cởi hết quần áo của L. ra và thay phiên nhau hiếp dâm L.

Đã có ý đồ hiếp dâm người khác trước đó

Khi Nhân là người cuối cùng đang thực hiện hành vi hiếp dâm với L. thì Dương đi đến. Lúc này L. định kêu Tr. thì Dương dùng tay bịt miệng L. lại không cho kêu la.

Sau đó có ánh đèn pin, sợ bị phát hiện nên Toàn chở L. và Tr. đi về. Đến sáng 20.3, L. kể sự việc trên cho ba mẹ biết, sau đó ông Nguyễn Văn Kh. (41 tuổi, cha của L.) đưa L. đến Công an H.Nông Sơn trình báo về việc con gái ông bị 4 thiếu niên hiếp dâm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, nhóm nghi can thay nhau hiếp dâm bé gái 15 tuổi đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, các nghi can và nạn nhân mới chỉ học lớp 8, lớp 9. Trong đó, Lương Kỳ Dương không hiếp dâm L. nhưng lại có hành vi bịt miệng nạn nhân nên bị khởi tố với vai trò giúp sức.

Tại Cơ quan CSĐT, các nghi can khai nhận trưa 19.3, nhóm này đã bàn bạc, mua bao cao su và ý định sẽ thực hiện hành vi đồi bại với một người khác. Tuy nhiên, người này không đi, 4 bị can gặp L. và Tr., nên rủ hai thiếu nữ đi chơi rồi sau đó thay nhau hiếp dâm L.