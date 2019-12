Nhóm 'tín dụng đen' từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi

Nhóm này gồm: Đỗ Văn Dũng (31 tuổi), Phạm Xuân Quang (25 tuổi), Lê Mạnh Cường (31 tuổi) và Đỗ Văn Sỹ (25 tuổi, cùng có hộ khẩu thường trú TP.Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, từ tố giác của người dân và theo dõi địa bàn, ngày 16.12, Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột và Công an P.Tự An phối hợp kiểm tra đột xuất ngôi nhà do nhóm người trên tạm trú có biểu hiện hoạt động tín dụng đen trên đường Hùng Vương, TP.Buôn Ma Thuột.