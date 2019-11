Thừa Thiên - Huế: Triệt phá nhóm tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ' 730%/năm

Công an TP.Huế ( Thừa Thiên - Huế ) ngày 20.11 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can hành nghề tín dụng đen , gồm: Hoàng Minh Sơn, Lê Đức Thắng (cùng 27 tuổi), Mai Văn Phúc, Nguyễn Xuân Tiến (cùng 22 tuổi, cùng trú tại H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).