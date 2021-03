Những mảnh đời ba gác: Nhu cầu và sự 'hỗn loạn'

Việc xử phạt xe ba gác vi phạm theo chia sẻ của Phòng CSGT TP.HCM cũng gặp khó khăn, hạn chế. Do kích cỡ ba gác tương đối lớn, ảnh hưởng đến công tác tạm giữ, bảo quản phương tiện. Khi bị tạm giữ phương tiện người dân thường không đến giải quyết do đa phần các loại xe cơ giới ba, bốn bánh đều là tự sản xuất, lắp ráp, không rõ nguồn gốc. Quá trình tịch thu sung công quỹ nhà nước, tiêu hủy vẫn phải tiến hành các bước theo quy định, dẫn đến kéo dài thời gian, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Công tác phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn, do người điều khiển thường lựa chọn thời điểm không có lực lượng chức năng để hoạt động, hoạt động tại các khu vực chợ nhỏ, trên các tuyến đường hẹp, các tuyến đường giáp ranh giữa hai địa phương...