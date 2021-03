Những mảnh đời ba gác: Lão ba gác 'dị nhân'

Trong khi nghề chạy ba gác đạp chở thuê đã lùi vào dĩ vãng, thì hơn 30 năm nay ông Dương Trường Thọ Nam (67 tuổi) vẫn gắn bó với chiếc xe ba gác đạp. Vẻ “lãng tử”, triết lý sống và đặc biệt là hình ảnh ông còng lưng đạp ba gác để kiếm những đồng tiền còm cõi nuôi con thành tài làm “đốn tim” nhiều người.

Khi những hình ảnh của ông lão đạp xe ba gác do nhiếp ảnh gia có nickname Quỷ Cốc Tử chia sẻ trên Facebook, cộng đồng mạng đã hào hứng, thậm chí “nổi sóng”. Tôi liên lạc với “Quỷ Cốc Tử” thì được biết anh chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ngô Trần Hải An. Anh An cho biết: “Đi chụp ảnh ở bùng binh ngã sáu Dân Chủ (Q.3, TP.HCM) thì thấy cụ đạp xe ba gác. Hình ảnh cụ và triết lý cuộc đời viết trên lưng xe cứ khiến tôi bâng khuâng. Tôi quyết định tìm cụ để chụp bộ ảnh. Khi tôi đến ngã ba đường Nguyễn Thượng Hiền đoạn giao với Điện Biên Phủ thì thấy cụ ở đó”. Mấy lần tìm đến khu vực Hải An nói nhưng tôi không thấy ông lão ba gác ở đâu. Cuối cùng hỏi người dân thì biết nhà ông ở cư xá Đô Thành (Q.3, TP.HCM). Ở cư xá này, ông Nam đạp xe ba gác “nổi tiếng” như... diễn viên, nên họ chỉ phát một.