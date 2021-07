Ninh Thuận: Bắt tạm giam một phụ nữ cất giấu 2.500 kíp nổ

Ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Quân (48 tuổi, trú Khu phố 1, P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ