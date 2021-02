Ninh Thuận: Đâm chết người khuyên bảo mình, rồi bỏ trốn

Ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, nghi phạm Lê Ngọc Thạch (33 tuổi, ngụ thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) sau khi đâm chết người rồi bỏ trốn, đã đến đầu thú tại cơ quan công an về hành vi giết người