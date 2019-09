Nổ là 'thánh mẫu', chữa bá bệnh bằng... nước

Theo thông tin từ UBND xã Tân Tiến (H.Bù Đốp, Bình Phước), năm 2016, sau khi mẹ mình qua đời, bà Lê Thị Thu Hường (50 tuổi, ngụ xã Tân Tiến) “tiếp quản” một am thờ cúng tại nhà riêng. Sau đó, bà tiếp tục xây thêm 2 am khác nhưng không xin phép chính quyền địa phương. Bà Hường cũng loan tin sự linh thiêng về am thờ nhằm lôi kéo người dân tham gia hoạt động mê tín dị đoan , tổ chức lên đồng tự xưng “thánh mẫu” nhập hồn để chữa bệnh.