Nóng trên mạng xã hội: Nỗi ám ảnh cháy nhà cao tầng

ẢNH VĂN GIANG Ảnh 2: Một căn hộ tại tầng 21 của chung cư CT5 trong khuôn viên khu đô thị Văn Khê - Hà Nội bất ngờ cháy vào sáng 25.3

Trước hàng loạt thông tin trên, không chỉ những người đang sống ở chung cư cảm thấy bất an, mà cả cộng đồng mạng cũng thấp thỏm không yên. Ở một góc độ khác, các Facebooker cũng cố gắng chia sẻ các ý tưởng, như làm thế nào để an toàn khi sống ở chung cư? Hay cách thoát hiểm nhanh nhất khi xảy ra hỏa hoạn...

Câu chuyện “sọ dừa” là có thật

“Thế giới này đáng sợ quá! Từ giờ ra đường phải đội mũ bảo hiểm, kể cả đi bộ, nhất là khi đi dưới các nhà chung cư hay cao tầng” là status gây bão trên mạng xã hội ngày hôm qua. Kèm theo dòng trạng thái đầy châm biếm ấy là hình ảnh chiếc ô tô bị vỡ kính do một... trái dừa khô (ảnh 3) được tài khoản Hoang Cong Duy chia sẻ.

Ảnh trên mạng xã hội Ảnh 3: Chiếc ô tô bị vỡ kính do một... trái dừa khô

Theo chủ nhân của bài viết, anh chỉ là một trong số nạn nhân của thói quen tiện tay vứt rác ra cửa sổ hay ban công của một số người vô ý thức sống trong các khu nhà cao tầng. Ngay sau khi bức ảnh ấn tượng ấy đăng tải, Facebooker nhảy vào bình luận không biết mỏi tay. Nhiều người kể, không ít lần họ cũng gặp phải UFO bay vèo vèo trên đầu khi đi bên dưới các khu nhà cao tầng và cảm thấy rất bực bội. “Nói rằng ném mẩu giấy hay vỏ bánh kẹo còn có thể chấp nhận được, chứ ném nguyên trái dừa thì đúng là... cạn lời. Nếu trái dừa ấy không trúng vào đầu xe, mà trúng vào đầu người bên dưới thì hậu quả sẽ thế nào?”, Facebooker giận dữ.



Trái ngược với các Facebooker nóng tính, các Facebooker hài hước thì “cà tửng” rằng, có thể xem đây là sự tích sọ dừa thời hiện đại, hoặc trong cái rủi có cái may. Rủi là vỡ kính xe, còn may là được quả dừa. Hoặc nếu chẳng may trái dừa rơi trúng đầu thì cứ nghĩ mình đang tản bộ dưới hàng dừa ở… Hawaii.

