Nữ nhân viên xe buýt bị đâm nhiều nhát dao: Tạm giữ nghi phạm

Ngày 1.4, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Gương (57 tuổi, ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi) để điều tra về hành vi đâm chết nhân viên xe buýt Bến xe Củ Chi

Theo Công an, lúc 15 giờ 30 ngày 31.3, tại xã An Nhơn Tây, xe buýt biển số 51B-003… do Nguyễn Văn Đông (65 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn) điều khiển lưu thông từ Bến xe Củ Chi đi Bến xe An Nhơn Tây.

Trên xe lúc này có bà L.T.M.T (51 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh) là nhân viên soát vé , cùng 6 hành khách khác trên xe.

Nạn nhân tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện

Tài xế Nguyễn Văn Đông cũng bị Gương đâm trúng mặt. Sau đó, ông Đông dùng ống kim loại chống trả, khống chế được nghi phạm giao cho người dân giữ. Bà T. được ông Đông và một số người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Củ Chi nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Khi lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường thì nghi phạm Gương đang bị người dân khống chế . Trên người nghi phạm có vết thương thấu bụng chưa rõ nguyên nhân nên được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện Củ Chi điều trị; và chưa thể lấy lời khai.

Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09, Công an TP.HCM) xác định bà T. tử vong: sốc mất máu không hồi phục do đa vết thương đâm thủng phổi trái và đứt bó động tĩnh mạch chủ sau bên phải.