'Nữ quái' 10X đang trốn truy nã vẫn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp

15 giờ ngày 4.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để dựng lại hiện trường vụ việc liên quan thẩm phán Nguyễn Hải Nam, giảng viên Lâm Hoàng Tùng xâm phạm chỗ ở người khác.

Sau khi Công an TP.Đà Nẵng mở đợt truy quét tội phạm ma túy ở các tụ điểm, dân chơi Đà thành tìm cách thuê căn hộ , biệt thự để... mở động lắc, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Chiếc xe cứu hỏa ở Nghệ An đang trên đường đến hiện trường vụ cháy thì bị xe Lexus “nghênh ngang” phía trước dù lực lượng cứu hỏa liên tục phát loa thông báo yêu cầu nhường đường.

Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cản trở hoạt động của Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông, khiến đường dây đánh bạc ngàn tỉ hoạt động thời gian dài.

Một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không bằng lái bị Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xử lý, thì la làng bị công an đánh, nhưng người đi đường tố ngược lại anh này đánh công an.