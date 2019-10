Nữ sinh lớp 9 tử vong dưới hồ thủy điện Trị An

Chiều 21.10, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của em N.T.P.T., học sinh lớp 9 Trường THCS Vĩnh An (TT.Vĩnh An. H.Vĩnh Cửu).