Nửa năm sau vụ tạt axit: Việt kiều Canada mù một mắt, hoảng loạn khi ra đường

6 tháng sống trong đau đớn Như Báo Thanh Niên đã thông tin, tối 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada) dùng xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đi ăn tối tại một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Khi cả hai đến một đoạn đường vắng, hai thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi bất ngờ hắt axit vào mặt anh Võ Duy Nghiêm. Hai nạn nhân ngã nhào ra đường. Hai thanh niên bịt mặt tiếp tục khống chế và cắt gân chân anh Nghiêm. Vụ tấn công khiến anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc và đứt gân chân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị bỏng nhẹ. Chiều tối 15.2, công ty bảo hiểm điều máy bay cứu thương đưa hai nạn nhân sang Thái Lan điều trị. Chiều 17.2, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an đang vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự tham gia chỉ đạo của Bộ Công an. Ngày 28.2, PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Ngày 6.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát thông báo về đặc điểm đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ tạt axít Việt kiều Canada ở Quảng Ngãi. Theo đó, đối tượng thực hiện hành vi tạt a xít Việt kiều Canada là 2 nam thanh niên khoảng từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, nói giọng miền Bắc, điều khiển xe máy, loại giống Honda Wave, màu sơn xanh có gắn giỏ phía trước. Chiều 5.7, liên lạc qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ việc liên quan đến Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân xảy ra vào tối ngày 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi) đến nay vẫn đang tiếp tục điều tra, và vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác.