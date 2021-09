Núp bóng xe cứu thương: Chở người trái phép, bật còi hụ thông chốt

Lợi dụng xe cứu thương để đi giao hàng Tại Bình Phước, chiều 11.8, đội tuần tra, kiểm soát lưu động, Công an tỉnh Bình Phước tuần tra trên đường ĐT.741 về việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã phát hiện N.Q.V. (35 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) lái xe cứu thương BS 72C - 04... bật đèn chớp ưu tiên, nhưng trên xe không có người bệnh. Kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 3 đoạn ống hút được dính 2 đầu, bên trong chứa ma túy. Tại cơ quan công an, Việt khai nhận, sử dụng xe cứu thương trên để đi giao hàng cho người thân và đang trên đường về thì bị phát hiện. Ngày 5.9, một lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài cho biết, đang tạm giữ xe cứu thương vi phạm nêu trên, đồng thời gửi mẫu giám định ma túy (hiện chưa có kết luận), và đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Hoàng Giáp