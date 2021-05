Ổ dịch phức tạp, TP.Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội

Công ty TNHH May Tinh Lợi tại khu công nghiệp Lai Vu ở xã Lai Vu, H.Kim Thành (Hải Dương) có hơn 14.000 công nhân phải tạm dừng hoạt động do có một nhân viên Phòng Kế hoạch bị mắc Covid-19. Đó là Chị T.T.H.L., 31 tuổi, ở TP.Hải Dương. Qua truy vết nhanh của lực lượng công an H.Kim Thành đã xác định được 109 F1, trong đó H.Kim Thành có 13 người.